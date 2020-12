Há 3.835 novos casos confirmados e país ultrapassa os 6 mil mortos

Há em Portugal 8.835 novos casos de covid-19, o que faz subir para 69.910 o número de casos ativos, revela este sábado o boletim diário da Direção-Geral de Saúde. Foram contabilizados mais 86 óbitos, mais nove do que no dia anterior, mas número idêntico ao que de vinha a verificar na última semana, o que faz com que o país ultrapasse os seis mil mortos (6.063 no total).Os dados estatísticos revelam, por outro lado, que estão internadas 2.973 pessoas, das quais 485 em unidades de cuidados intensivos, mais uma do que na sexta-feira.No total, e desde o início da pandemia, contam-se já 370.787 casos confirmados, sendo que 294.814 já recuperaram da doença.Em termos geográficos, o Norte continua a ser a região com mais novos casos: mais 1489 este sábado e mais 43 mortes. A zona de Lisboa contabilizou mais 1.169, com 29 óbitos, e a região centro mais 796 infetados e duas mortes.