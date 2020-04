Há dez dias que os internados em cuidados intensivos em Itália descem

Apesar dos novos números, Itália é o segundo país do mundo com mais mortos devido ao novo coronavírus, ficando atrás dos Estados Unidos. Itália é o terceiro país com mais casos no mundo, atrás dos EUA e de Espanha. Há dez dias que o número de internados nos cuidados intensivos desce em Itália: são 3.260, em vez dos 3.343 de domingo.



O número de recuperados também aumentou para 35.435, em vez dos 34.211 do dia anterior.

Em Itália, são já 20.465 os mortos devido ao novo coronavírus . Em 24 horas, morreram 566 pessoas - mais do que as 431 registadas no dia anterior, o número mais baixo em três semanas. Quanto a casos confirmados, são 159.516.Por outro lado, o número de casos confirmados em 24 horas desceu para 3.153, dos 4.092 registados no domingo. O número de novos casos é o mais baixo desde 7 de abril.