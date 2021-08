Há mais 1.782 casos e 10 mortes por covid. Norte lidera em novas infeções pelo 11.º dia

O Norte foi, pelo 11.º dia consecutivo, a região com maior número de novas infeções: 722. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (LVT), com 506, o Centro, com 265, o Algarve, com 172, o Alentejo, com 91. Na Madeira foram reportados 18 novos casos e nos Açores há registo de mais oito infetados.O Centro foi, contudo, a região com maior número de óbitos ao reportar cinco mortes associadas à covid-19. As restantes vítimas mortais ocorreram no Norte (3) e Lisboa e Vale do Tejo (2).