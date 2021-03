Halteres e roupa desportiva entram no cabaz da inflação no Reino Unido

A covid-19 alterou o estilo de vida da população, e essas mudanças já estão a ser incorporadas nas contas da inflação do Reino Unido. Equipamento de desporto, halteres e desinfetante para as mãos são alguns dos itens que passam agora a estar incluídos no cabaz usado para medir a evolução dos preços.





O gabinete de estatísticas britânico anunciou esta segunda-feira que estes itens serão integrados no cálculo a propósito da revisão anual do cabaz de bens usado para medir os preços no consumidor.





Mas há mais: relógios inteligentes ou lâmpadas que se ligam através de wi-fi também entram no mesmo "cesto", numa altura em que as pessoas procuram melhorar os espaços onde vivem. Veículos híbridos e elétricos juntaram-se ao grupo depois de o Governo britânico ter anunciado o fim das vendas de carros a gasolina e diesel em 2030.





Por outro lado, há itens a abandonar a lista, como é o caso das barras de chocolate branco ou café moído. Da lista de mais de 700 produtos, foram retirados ao todo 10 e adicionados 17.





O cabaz que serve de base para medir a inflação é avaliado todos os anos com o objetivo de refletir, da forma mais próxima possível, os custos de vida suportados pelos agregados. A inflação tem ficado cada vez mais debaixo dos holofotes numa altura em que se especula que os preços estão a aumentar – embora estes se tenham vindo a manter abaixo do nível de 2% que é a meta do Banco de Inglaterra, os economistas preveem que, este ano, o crescimento dos preços fique muito próximo do objetivo.