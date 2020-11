IL anuncia voto contra estado de emergência que "pisa linhas vermelhas"

O deputado João Cotrim Figueiredo promete votar contra a "restrição de liberdades" com base num documento pouco claro e pouco explícitoO presidente da Iniciativa Liberal considera que tal como nas vezes anteriores em que o regime foi aprovado, o decreto pisa "várias linhas vermelhas".No sentido oposto, a deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que fazia parte do PAN, anunciou que vai votar a favor do documento.