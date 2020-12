Iniciativa Liberal pede alívio de restrições durante o Natal

A Iniciativa Liberal defende um alívio das restrições por causa da covid-19 durante o período do Natal. "Deve ser dada uma oportunidade das pessoas estarem juntas durante a quadra do Natal, entre os dias 23 e 26", declarou João Cotrim Figueiredo aos jornalistas, no Palácio de Belém, onde o Presidente da República recebe esta quinta-feira à tarde os partidos políticos com assento parlamentar.O deputado defende que as famílias portuguesas têm atravessado um ano difícil e que é importante que possam relaxar durante o período do Natal, mas que o mesmo já não é imperativo para o período da passagem de ano."A Iniciativa Liberal distingue claramente o Natal da passagem de ano", observou João Cotrim Figueiredo. Na perspetiva do presidente do partido, o alívio das restrições, "relativamente ao ano novo, não nos parece importante".Já em relação ao plano nacional de vacinação, que deverá ser conhecido ainda esta quinta-feira, Cotrim Figueiredo alerta que será necessário contar também com a intervenção dos privados."Recordo que tudo indica que serão necessárias cinco ou seis milhões de vacinas em duas doses", ou seja, "cerca de 10 ou 12 milhões" no total, o "que não pode ficar dependente de ser administrado apenas no Serviço Nacional de Saúde".