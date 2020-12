Irlanda regressa ao confinamento que pode durar até março

Micheal Martin admitiu, contudo, que o confinamento poderá prolongar-se até ao início de março, ainda que com algum alívio de certas medidas.

A Irlanda, que cumpriu um apertado confinamento de seis semanas iniciado em outubro, vai voltar a um confinamento geral a partir de 24 de dezembro e até 12 de janeiro, anunciou esta terça-feira o primeiro-ministro irlandês.Mas, para já, a ordem é encerrar restaurantes, pubs e grande parte do comércio. Haverá algumas exceções até 26 de dezembro devido ao período natalício.O anúncio surge após um aumento brusco no número de novos contágios no país, que esta terça-feira atingiram os 970, tendo sido reportadas 13 mortes.Tony Holohan, diretor do Departamento de Saúde, referiu que "a atual trajetória da doença na comunidade preocupa-nos bastante"."Nos últimos sete dias registámos 4.478 casos, uma subida de mais de 110% face à semana anterior", frisou.A Irlanda, que tem uma população de quase cinco milhões de habitantes, soma 81.228 casos desde o início da pandemia. O número de mortes pela doença ascende a 2.171.