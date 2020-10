Isolamento de assintomáticos reduz para 10 dias

A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualizou as normas no que diz respeito à covid-19. Uma das alterações é feita no que diz respeito ao isolamento, que vai ser de menor duração para os assintomáticos.





Os doentes que testem positivo para a covid-19 mas que se mostrem assintomáticos, vão passar a estar sujeitos a um isolamento de apenas 10 dias, que comparam com os atuais 14.





"Para os doentes com COVID-19 assintomática, isto é, pessoas sem qualquer manifestação clínica de doença à data do diagnóstico laboratorial e até ao final do seguimento clínico, o fim das medidas de isolamento é determinado 10 dias após a realização do teste laboratorial que estabeleceu o diagnóstico de COVID-19", lê-se no comunicado emitido pela DGS.





Nos restantes casos, é necessária uma melhoria significativa dos sintomas durante três dias consecutivos para sair do isolamento, acrescida da obtenção de um teste laboratorial para SARS-CoV-2 negativo. Quando o resultado do teste laboratorial para SARS-CoV-2 for positivo, "o isolamento é mantido até completar 20 dias desde o início dos sintomas, determinando-se, nessa altura, o fim do isolamento, sem necessidade de realização adicional de teste laboratorial", lê-se no mesmo documento.