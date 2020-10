Itália atinge recorde de mais de 10 mil casos diários e regista 55 mortes

A deteção das mais de 10 mil infeções em 24 horas também se deve ao número elevado de testes de diagnóstico realizados entre quinta-feira e hoje, que ultrapassou as 150.000.





No total, desde o início da pandemia em Itália, a 21 de fevereiro, as autoridades sanitárias italianas já detetaram 391.611 infetados com o novo coronavírus.





Segundo os dados oficiais, Itália registou também mais 55 vítimas mortais (83 no dia anterior), o que eleva o total para 36.427 óbitos.





O número de pacientes hospitalizados também aumentou, depois de, nas últimas 24 horas, terem sido internadas mais 434, totalizando 6.816, das quais 638 nas unidades de cuidados intensivos, mais 52 do que na véspera.





As regiões com o maior aumento de contágios foram a Lombardia (norte), epicentro da pandemia desde o primeiro momento, com um total de 2.419 novos casos, e Campânia (sul), com Nápoles, a capital, a registar 1.261.





Com o aumento constante de novos casos, Itália começa a prever novas restrições, embora o Governo continue a garantir que o confinamento total será a última opção, algo que todos os partidos políticos do país estão de acordo.





A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e noventa e nove mil mortos e quase 39 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.