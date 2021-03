Regiões mais afetadas de Itália entram em confinamento a 15 de março

Numa altura em que na generalidade da Europa o movimento é de desconfinamento, Itália ruma em contramão. O país vai confinar a partir do dia 15 de março, avança o Financial Times.O governo italiano aprovou hoje um decreto de lei para aplicar o confinamento total de 3 a 5 de abril, os três dias da Semana Santa, e vai colocar a partir de 15 de março na zona "vermelha", de maiores restrições, as regiões com uma incidência semanal superior a 250 casos por cada 100.000 habitantes.O novo confinamento surge na sequência de um aumento do número de infeções. A Itália registou 26.824 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o número mais alto desde 27 de novembro, e 380 mortes."A situação piorou de forma generalizada", alertou o diretor geral de Prevenção do Ministério da Saúde, Giovanni Rezza. A Itália é agora o terceiro país da União Europeia com mais contágios, depois de França e Espanha."Mais de um ano após o início da emergência sanitária, estamos, infelizmente, a enfrentar uma nova onda de contágios", afirmou Draghi. "A memória do que aconteceu na última primavera está viva, e vamos fazer tudo para prevenir que aconteça de novo".O Governo de Mario Draghi avançou que iria, simultaneamente, lançar um novo pacote de apoios económicos, para sustentar este novo período de recolhimento. As ajudas aos trabalhadores e aos negócios deverão aumentar.Paralelamente, o plano prevê que o número de vacinas administradas diariamente triplique. Para já, a campanha de vacinação continua com uma taxa diária de 170.000 doses. No total, foram administradas 6.287.009 doses, enquanto 1.883.632 habitantes receberam as duas doses.(notícia atualizada às 18h24)