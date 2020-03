O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19, foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.000 mortos em todo o mundo.



O número de infetados ronda as 160 mil pessoas, com casos registados em pelo menos 139 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 245 casos confirmados.





O número de mortes em Itália devido ao novo coronavírus atingiu esta quarta-feira as 1.809, o que representa um aumento recorde de 368 nas últimas 24 horas, segundo o último balanço divulgado pela Proteção Civil do país.Há pelo menos 24.747 pessoas infetadas, mais 3.590 face aos dados avançados no sábado.