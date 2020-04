O total de casos em Itália desde o início do surto ascende a 115.242 e o número de mortes cifra-se em 13.915. O número de doentes recuperados situa-se em 18.278.



Os EUA são o país com maior número de casos, contabilizando 217.263, segundo a universidade John Hopkins. O número de óbitos no país é de 5.151.

As autoridades italianas registaram 760 mortes e 4.668 novos casos da covid-19, o que representa uma subida em termos de óbitos face aos 717 do dia anterior e um decréscimo nos novos infetados em relação à véspera, quando foram reportados 4.782. O balanço em termos mundiais mostra já mais de 970 mil casos desde o início da pandemia e mais de 50 mil vítimas mortais.Em Itália, o país com maior número de mortes, registaram-se também 1.431 novos doentes dados como curados.