Itália regista recorde de 993 mortes por covid-19 num só dia

Itália tem a lamentar quase um milhar de vítimas mortais da covid-19 nas últimas 24 horas, indicaram esta quinta-feira as autoridades sanitárias transalpinas.O número de óbitos cifrou-se em 993, o valor diário mais elevado no país desde o início da pandemia.Já o número de novos contágios ascendeu a 23.225, elevando o total acumulado para 1.664.829. Deste total, os casos ativos são 759.982.A pandemia já provocou 58.038 vítimas mortais no país desde os primeiros casos, em fevereiro.Itália viveu dias dramáticos em março e abril, quando as mortes pela pandemia eram bastante mais elevadas do que noutros países devido, em grande medida, a uma falta de capacidade de resposta do sistema nacional de saúde.