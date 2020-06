Já morreram mais de 1.500 pessoas com covid-19 em Portugal. Casos aumentam 310

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.504, o que traduz uma subida de sete óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 1.497, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta quinta-feira, 11 de junho.



O aumento de 0,5% no número de óbitos compara com a subida de 0,3% da véspera (5 óbitos) e leva o total acumulado a superar pela primeira vez os 1.500. Esta fasquia foi atingida cerca de 100 dias depois de revelado o primeiro caso de covid-19 em Portugal, no início de março.



O número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,87% para 35.910, o que representa 310 novos casos em 24 horas. Ontem tinha sido anunciado um aumento de 0,83% para 35.600.





Verifica-se uma ligeira subida na taxa de crescimento do número de infetados (0,87% contra 0,83% ontem). Em termos absolutos o número de novos casos também subiu (310 contra 294 ontem).

91% dos casos na região de Lisboa e Vale do Tejo

Na região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registaram-se 283 novos casos (contra 270 ontem), o que representa 91% do total de casos no país.

É já o terceiro dia seguido em que o número de novos casos em LVT representa mais de 90% do total do país.



A Área Metropolitana de Lisboa registou 194 novos casos (62,5% do total), com o maior número no concelho de Sintra (48), seguindo-se Lisboa (38).



A Área Metropolitana do Porto registou apenas dois novos casos (um em Arouca e outro em Paredes), elevando o total de pessoas infetadas para 9.545.



Taxa de mortalidade baixa para mínimo de 17 de maio

Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 4,19%, uma descida face aos 4,21% de ontem e o valor mais baixo desde 17 de maio.



No que diz respeito aos doentes recuperados, existem agora 22.002 casos, mais 260 do que o reportado ontem (21.742).

O número de casos ativos voltou a subir (pela sétima vez em oito dias), atingindo 12.404, o que representa cerca de 34,54% do total de casos.

Segundo o boletim diário da DGS, há 810 mortos no Norte (mais de metade do total), 417 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 246 no centro e 15 no Algarve. Os Açores registam 15 óbitos, o Alentejo tem 1 óbito e a Madeira continua sem vítimas mortais a lamentar.





Doentes nos hospitais voltam a baixar

Os dados indicam que dos mais de 35 mil casos confirmados, 415 estão internados em hospitais, o que corresponde a uma descida face a ontem (417). Ainda que ligeira, tratou-se da primeira descida depois do aumento de mais de 50 internados em dois dias.

No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), verificou-se uma estabilização em 70 doentes.