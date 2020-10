Jogos Olímpicos em 2021 vão mostrar que "humanidade derrotou o vírus"

"Estamos determinados em organizar os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos no próximo verão como prova de que a humanidade derrotou o vírus", disse Yoshihide Suga no seu primeiro discurso político ao parlamento japonês desde a tomada de posse, em setembro."Continuaremos a fazer o nosso melhor para tornar o torneio seguro", acrescentou.Desde que tomou posse, o novo primeiro-ministro japonês manteve a mensagem do seu antecessor sobre a vontade dos anfitriões de avançar com os Jogos, apesar das dificuldades para organizar um evento tão grande durante a pandemia.O Governo japonês e o Comité Olímpico Internacional decidiram em março adiar os Jogos de Tóquio para o verão de 2021, devido à crise de saúde global causada pela propagação da covid-19.A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e quase 42,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.