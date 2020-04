O ministro explicou que a cerca sanitária em Ovar vai ser levantada a partir da meia-noite de hoje, mas "mediante a aplicação de limitações especiais", como restrições à liberdade de circulação.



"Aplicam-se, não só aquelas regras que estão em vigor em todo o território nacional, mas também um conjunto de restrições que, de qualquer modo, permitirão aos cidadãos de Ovar ir trabalhar para fora do concelho", precisou, frisando que as pessoas de fora podem também entrar para trabalhar em Ovar.



Eduardo Cabrita esclareceu que "se mantêm as regras muitas especiais" e que só podem regressar às empresas para trabalhar pessoas até aos 60 anos de idade e a obrigação de estruturação das empresas com garantias de condições de higiene.



"Mantêm-se restrições. Não é possível ir passear a Ovar ou comprar pão de ló, por exemplo, ou não poderemos ir às zonas balneares que existem no concelho", afirmou Eduardo Cabrita, salientando que as deslocações são para trabalhar, por motivos de saúde ou compra de bens essenciais.



O ministro disse ainda que a cerca sanitária de Ovar foi determinada há cerca de um mês, antes da entrada em vigor do primeiro estado de emergência.



O conselho de ministros aprovou hoje o terceiro período do estado de emergência, que começa no sábado e termina a 02 de maio.



Portugal regista 657 mortos associados à covid-19 em 19.022 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da DGD.



Em conferência de imprensa no final do conselho de ministros, o ministro da Administração Interna disse que o levantamento da cerca em Ovar foi decidido após uma avaliação feita pela Direção-Geral da Saúde e ouvido o presidente da Câmara Municipal de Ovar.Eduardo Cabrita sublinhou que as forças de segurança vão permanecer em Ovar "de forma ativa", mas com características diferentes das atuais.