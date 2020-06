Lisboa acima da média nacional no número de casos de covid-19 desde maio

O número de casos de covid-19 está a abrandar na área metropolitana do Porto mas a crescer na de Lisboa, que desde o final de abril excede a média nacional no número de casos.





"Regista-se o progressivo abrandamento do número de novos casos registados na Área Metropolitana do Porto e, por sua vez, o progressivo aumento do número de novos casos na Área Metropolitana de Lisboa, registando esta região valores acima da média nacional desde o dia 30 de abril", escreve o Instituto Nacional de Estatística, no boletim "Indicadores de contexto e de impacto socioeconómico da pandemia COVID-19 em Portugal", publicado esta sexta-feira, 5 de junho.