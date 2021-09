Lisboa, Algarve e ilhas ainda abaixo dos 85% de vacinados

Até domingo passado, 26 de setembro, a percentagem da população de Portugal com a vacinação completa contra a covid-19 cifrava-se em 84%, a escassas décimas da meta dos 85% definidos pelo Governo para o fim das medidas restritivas.Entretanto, o Governo já fez saber que independentemente dos 85% serem alcançados o alívio das restrições ocorrerá mesmo a 1 de outubro.No entanto, nem todas as regiões apresentam níveis de vacinação próximos da meta traçada. O Algarve somava apenas 77% da população com a vacinação completa, enquanto em Lisboa e Vale do Tejo esse valor era de 82%. Na Madeira e nos Açores são 81% os residentes com o esquema vacinal completo.Já com a meta alcançada estão o Centro e o Alentejo com 85% e o Norte com 86%.