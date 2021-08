Lisboa sai da lista de "alto risco" de contágio da Alemanha

Há também novas regiões que passam a integrar a lista. É o caso da Jamaica, Santa Lúcia e São Cristóvão e Nevis.

A Área Metropolitana de Lisboa foi retirada da lista de "alto risco de contágio" por covid-19 da Alemanha, segundo anunciou esta sexta-feira o instituto de saúde pública Robert Koch. Também Espanha e Chile foram retirados desta lista.Até agora quem entrasse na Alemanha vindo de Lisboa, Espanha ou Chile era obrigado a preencher um registo digital ao chegar ao país e a fazer quarentena durante 10 dias. O teste de covid-19 ou o certificado de vacinação continuarão a ser exigidos a todos os que entrem em território alemão.Já a região do Algarve continua na lista vermelha, em conjunto com países como os EUA, Turquia, Brasil, Argentina, algumas regiões de França e da Grécia, entre outros. A lista das áreas de "alto risco de contágio" é composta por regiões que tenham um "risco particularmente elevado de infecção devido a uma alta incidência de propagação do coronavírus".(Notícia em atualização)