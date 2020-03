"Lockdown" na Malásia ameaça oferta global de luvas de proteção

A associação de fabricantes de luvas da Malásia, que produz 3 em cada 5 luvas em todo o mundo, alerta para uma "escassez crónica" do suprimento médico, uma vez que as fábricas foram obrigadas a reduzir o número de funcionários devido ao amplo "lockdown" da Malásia.



A Top Glove, a maior fabricante global de luvas, disse que a procura dos EUA, Europa e de outros países ultrapassa a sua capacidade de produção e que a entrega de pedidos está com quatro meses de atraso.





O governo da Malásia restringiu deslocamentos no país e ordenou o encerramento de muitas empresas, além de pedir que outras mantivessem o maior número possível de funcionários em casa para conter a propagação do coronavírus.



A maioria das fabricantes de luvas recebeu isenção para manter 50% dos funcionários nas fábricas. Algumas empresas planeavam reunir-se com uma autoridade do Ministério do Comércio na quinta-feira para poder operar com 100% da força de trabalho, de acordo com a Associação de Fabricantes de Luvas de Borracha da Malásia.