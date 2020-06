Loures e Amadora com mais 30% de infetados na última semana

A semana finda no passado domingo voltou a confirmar a região de Lisboa e Vale do Tejo, e em particular a área metropolitana da capital, como a zona do país com maior incidência de novos contágios pelo coronavírus. Os concelhos de Loures (+28,7%) e da Amadora (+29,9%) registaram aumentos de infetados próximos de 30% ao longo da última semana.





De acordo com os dados diariamente divulgadas pela Direção Geral de Saúde (DGS), também Odivelas (+24,7%), Oeiras (+22%) e Seixal (+21%) foram os restantes municípios da área metropolitana de Lisboa (AML) a apresentarem aumentos superiores a 20% na última semana.