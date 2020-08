Macron rejeita um novo confinamento em França enquanto número de casos aumenta na Europa

"Não podemos fechar o país, porque os danos de um novo confinamento serão consideráveis", diz Macron, numa entrevista ao jornal Paris March, num dia em que recebe a chanceler alemã Angela Merkel. Na quarta-feira, França registou 3.776 novas infeções, o maior número diário dos últimos três meses. Enquanto que em Espanha, o país voltou a emergir como epicentro do vírus no continente europeu, registando novos 3.715 casos de infetados, um máximo desde o passado dia 23 de abril.



O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, continua de férias com a sua família e não veio a público dar a sua opinião sobre um possível confinamento.



Também na Alemanha, o número de novos infetados cresceu mais de 1.000 pelo terceiro dia consecutivo.



As economias da Europa foram dizimadas pela crise no segundo trimestre deste ano e os governos estão desesperados para promover uma rápida recuperação sem desencadear uma nova onda de infeções.

