Mais 1.190 infetados com covid-19 e 13 mortes

Há mais 1.190 novos casos em Portugal de covid-19, elevando o número total de infetados, desde o início da pandemia, a mais de 1,047 milhões de casos. No sábado os números tinham revelado 1.713 novos casos e o mesmo número de óbitos (13).O número de recuperados, 1.112, esteve quase em linha com os novos casos de infeção. Mas não chegou, pelo que há mais 65 casos ativos.O Norte registou o maior número de novos casos (460), tendo Lisboa e Vale do Tejo registado 367.Há mais uma pessoa internada, mas há menos uma em cuidados intensivos. Estão internados 665 doentes e em estado mais grave são 138.Os óbitos registados nas últimas 24 horas foram 13, totalizando agora 17.798 mortes desde o início da pandemia. O Algarve registou o maior número de mortes (6), tendo o NOrte, Lisboa e Vale do Tejo e o Centro registado, cada, dois óbitos. Um outro foi no Alentejo.