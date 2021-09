Mais 1.713 novos casos de covid-19 e 13 mortes

Portugal registou 1.713 novos casos de covid-19 e mais 13 mortes nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico revelado este sábado, 4 de setembro, pela Direção-Geral de Saúde (DGS).O número de novos casos aumentou face aos números divulgados na véspera, quando foram registadas mais de 1.800 novas infeções.

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) foi a região que registou o maior número de novos casos, com 630 novas infeções. Segue-se o Norte, com 553 novas infeções, enquanto o Norte foi responsável por 250 novos casos, o Algarve 172 e o Alentejo registou 77 novos casos.Nas Ilhas, a Madeira registou 24 novos casos e os Açores sete novas infeções, não tendo ocorrido mortes nestas duas regiões. Dos 13 óbitos, seis foram na região de LIsboa, quatro no Algarve, dois no Centro e um no Norte.Em relação aos casos em vigilância, o boletim da DGS mostra uma redução de 651 casos, baixando os números totais para 42.869.O número de doentes recuperados superou largamente as novas infeções: 2.651. Desde o início da pandemia já há