Mais 2.856 casos de infeções e mais 149 óbitos. Internados abaixo dos cinco mil

Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 2.856 casos de pessoas infetadas pela covid-19, sendo o sétimo dia consecutivo abaixo das cinco mil novas infeções, segundo os dados revelados este sábado, 13 de fevereiro, pela Direção Geral de Saúde (DGS). De qualquer forma o registo deste sábado é acima em dois casos, ao de sexta-feira, mas continua acima dos dois mil.



Relativamente ao sábado anterior é uma descida significativa, já que a 6 de fevereiro o registo dava conta de 6.132 casos novos. Este é mesmo o sábado com menos casos desde 26 de dezembro, quando começou a iniciar-se o pico desta terceira vaga.



Lisboa e Vale do Tejo voltou a ser a região com mais casos novos reportados, um total de 1.440 face aos 677 do norte, 490 do centro, 113 do Alentejo, 70 do Algarve. A Madeira registou 61 novas infeções e os Açores mais cinco.





784.079.

Com 8.786 casos recuperados, os ativos descem 6.079 para 107.371, o valor mais baixo desde 10 de janeiro.Com o número de casos, os infetados desde o início da pandemia atingem os

No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, há mais 149 vítimas mortais no país, as mesmas que tinham sido reportadas no dia anterior.



Mas há menos gente, por covid-19, nos hospitais. Os internamentos caíram abaixo dos cinco mil, estando agora 4.850 pessoas internadas, menos 380 que na sexta-feira, a maior descida diária de sempre. É o valor mais baixo de internados desde 16 de janeiro.



E em cuidados intensivos também há menos doentes. São agora 803, ainda assim acima dos 800 casos (pelo 16.º dia consecutivo), menos 43 do que na sexta-feira, também a maior redução em 24 horas.