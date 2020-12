Mais 3.334 novos casos de covid e 71 óbitos. Internados voltam a aumentar

3835.

Nas últimas 24 horas Portugal registou mais 3.334 novas infeções de covid-19, elevando para 374.121 o número total de infetados desde o início da pandemia. A subida nas últimas 24 horas ficou abaixo de 1%, face aos dados que tinham sido registados no sábado, deSegundo dados da DGS, houve, nas últimas 24 horas, 71 óbitos. Ontem tinha-se ultrapassado a marca dos seis mil mortos com covid-19.A região onde se registou maior número de novos casos foi o Norte, com 1.505 representa 45%, seguindo-se Lisboa e Vale do tejo com 979 casos.O número de pessoas internadas voltou a ficar acima das 3.000, atingindo 3.027. Há cinco dias que o número de internados vinha a cair, mas este domingo voltou a registar um aumento de 54 pessoas.Em cuidados intensivos há menos dois casos, estando o número abaixo dos 500 (483).(notícia atualizada com mais informação)