Mais 413 infetados e 7 mortes com covid-19. 317 novos casos na região de Lisboa

O número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,96% para 43.569, o que representa 413 novos casos em 24 horas. Ontem tinha sido anunciado um aumento de 0,87% para 43.156.





A taxa de crescimento do número de infetados subiu (0,96% contra 0,87% ontem) e em termos absolutos o número de novos casos também aumentou (413 contra 374 ontem).O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus supera já os 1.600, atingindo os, mais 7 óbitos face a ontem, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) este sábado, 4 de julho.A taxa de letalidade voltou a diminuir para osNa região de Lisboa e Vale do Tejo (LVT) registaram-se(contra 300 ontem), o que representa 77% do total de novos casos no país. Há um total de 20.273 casos nesta região.No que diz respeito aos doentes recuperados no total do país, existem agoracasos,(28.424).Os dados indicam que háinternadas em hospitais, o que corresponde a uma descida de 6 face a ontem (495). Os doentes internados representam 1,12% do total de casos reportados.

Mas há mais uma pessoa do que ontem nos cuidados intensivos. No que diz respeito aos doentes internados nas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), registaram-se mais um caso, para um total de 73.

O número de casos ativos subiu em 36, para 13.192, o que representa 30,28% do total de casos, a menor percentagem desde o início da pandemia.





Segundo o boletim diário da DGS, há 819 mortos no Norte, 498 na região de Lisboa e Vale do Tejo (aumentou em 7), 248 no Centro e 15 no Algarve. Os Açores registam 15 óbitos, o Alentejo tem 10 óbitos e a Madeira continua sem vítimas mortais.







(notícia atualizada com mais informações)