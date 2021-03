Mais 450 casos e 6 óbitos. Internamentos aumentam

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 450 novos casos de pessoas infetadas pela covid-19, segundo os dados revelados este domingo, 21 de março, pela Direção Geral de Saúde (DGS). Uma diminuição face aos 457 reportados ontem.



Os óbitos relacionados com o vírus foram mais seis, contra as oito vítimas mortais comunicadas ontem.



Internadas estão agora 765 pessoas, mais 21 do que ontem, e em cuidados intensivos mantêm-se 170 doentes, os mesmos de sábado. Desde dia 15 de março que não se registavam subidas nas entradas de internamento. Nesse dia a subida foi de 20 pessoas.



Com os 450 novos casos, eleva-se aos 817.530 as infeções registadas desde o início da pandemia em Portugal e registam-se 16.768 óbitos com covid-19.



Os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, aumentaram em 49, para 33.443. Esta foi a primeira subida nos casos ativos após 48 quedas consecutivas.



Nas últimas 24 horas houve, assim, mais novos casos do que recuperados. Estes cifraram-se em 395, para um total, nesta pandemia, de 767.319. Os casos ativos subiram pela primeira vez desde 31 de janeiro.



Lisboa e Vale do tejo foi a região onde se registou o maior número de novos casos (+154), correspondente a 34% das infeções, seguindo-se o norte com 144 casos, 32% dos registos.