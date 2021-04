Mais 478 casos e seis óbitos associados à covid-19. Internamentos voltam a subir

Portugal registou, nas últimas 24 horas, mais 478 casos de infetados com covid-19, depois de no sábado a DGS ter registado mais 567 infeções pela covid-19, segundo os dados revelados este domingo, 25 de abril, pela Direção Geral de Saúde (DGS). O número total de infeções, desde o início, está nos 834.442.



No boletim divulgado este domingo, há 308 recuperados, atingindo os 792.685 desde o início da pandemia.



No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, foram registadas mais seis vítimas, contra as duas de sábado, colocando o total de óbitos, desde o início da pandemia, nos 16.965.



Em internamento encontram-se, nas últimoas 24 horas, mais seis pessoas, para um total de 348, mantendo-se inalterado, em 98, o número de situações mais graves, que se encontram em cuidados intensivos.



Há cinco dias que o número de internados não subia. Desde dia 19 de abril que os números vinham a cair, tendo este domingo quebrado essa série.



Lisboa e Vale do Tejo foi a região na qual se registou maior número de novos casos - mais de sete mil - contra os mais de 5 mil no Norte.





Para efeitos da matriz definida pelo Governo para acompanhar o processo de desconfinamento, a incidência desceu ligeiramente de acordo com os dados mais recentes (de sexta-feira), sendo agora de 72,1 por 100 mil habitantes em 14 dias (68,3 casos considerando apenas Portugal Continental). Na quarta-feira os valores eram de 72,7 e 68,9, respetivamente. De notar que os dados da incidência e do R(t) calculados pelo INSA reportam-se a cinco dias atrás.





No que diz respeito ao índice de transmissibilidade, o R(t) em Portugal Continental manteve-se nos 0,99 e a nível nacional estabilizou em 0,98. Portugal entrou esta segunda-feira na terceira fase de desconfinamento, sendo que apenas nos 10 concelhos de nível de risco elevado haverá uma pausa ou marcha atrás.







(notícia atualizada com mais informação)