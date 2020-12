Mais 79 mortes e 4.935 novos contágios nas últimas 24 horas

4.935, para um total de 312.553, de acordo com os dados revelados esta sexta-feira, 4 de dezembro, pela Direção Geral da Saúde (DGS).



Quanto às mortes relacionadas com o novo coronavírus, aumentaram em 79 nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos desde o início da pandemia para 4.803.



Assim, os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, baixaram em 164, para 73.712 infeções ativas, o número mais baixo desde 7 de novembro. Este número corresponde a 23,58% do total de casos acumulados, sendo a percentagem mais baixa desde 25 de agosto.



Nos últimos sete dias, o número de casos ativos baixou em 8.404.



O número de novos óbitos foi idêntico face a ontem e a média de sete dias está nas 75,3 mortes diárias.





Também o número de casos subiu face à véspera (3.772) mas a média diária de novos casos dos últimos sete dias baixou para 3.816, o valor mais baixo desde 3 de novembro.



Nos últimos 14 dias Portugal acumulou 612,4 novos casos por 100 mil habitantes. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, quase triplica o limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes mas tem vindo a baixar nos últimos nove dias.





Internamentos descem pelo segundo dia



O número de internados devido à covid-19 diminuiu em 35 para um total de 3.295 pacientes, ainda perto do recorde de 3.342 registado a 30 de novembro.



Já no que respeita aos casos mais graves, de internamentos em unidades de cuidados intensivos, há mais um paciente internado, elevando o número para 526. Este é o 11.º dia consecutivo em que os pacientes graves internados nos cuidados intensivos superam os 500.







Norte atinge os 2.300 óbitos





Tal como tem vindo a suceder, a maioria dos novos casos reportados localizam-se na região Norte, que soma mais 2.577 novos casos, 52% dos contágios no país nas últimas 24 horas, que elevam o total da região para 164.463. Desde o início de novembro, o Norte só ficou abaixo de metade dos casos reportados em 24 horas no dia 2, quando o seu peso foi de 48%.





Já Lisboa e Vale do Tejo (LVT) conta agora com 102.468 casos, mais 1.508 do que ontem, o que significa que foi responsável por 31% das novas infeções.





Dos restantes novos casos, 626 foram no Centro, 111 no Alentejo, 73 no Algarve, 26 nos Açores e 14 na Madeira.





Quanto aos óbitos, a maioria foi no Norte, com 45. Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo, com 15 e o Centro, com 14, o Algarve, com 3, o Alentejo, com 1, e os Açores, com 1. Na Madeira não há novas vítimas mortais a lamentar.



Em termos acumulados, o Norte soma 2.300 vítimas mortais, Lisboa e Vale do Tejo regista 1.686, o Centro 621, o Alentejo 122, o Algarve 54, os Açores 18 e a Madeira 2.