Mais de 75% dos idosos acima de 80 anos já têm vacinação completa

São já 2.225.338 os portugueses que receberam pelo menos a primeira dose da vacina contra a covid-19, o que representa cerca de 22% da população, indica o relatório de vacinação divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS). Com a vacinação completa - as duas doses ou, no caso da vacina da Johnson & Johnson a dose única - existem agora 827.839 pessoas, o que corresponde a 8% da população.No escalão etário de mais de 80 anos são já 93% as pessoas inoculadas pelo menos com a primeira dose e 76% já têm a vacinação completa.Na população com idades compreendidas entre os 65 e os 79 anos também mais de metade (53%) já foi inoculada com a primeira dose. Com a vacinação completa, contudo, são apenas 5%.Em termos regionais, a maior taxa de vacinação com a primeira dose verifica-se no Alentejo (28%), seguindo-se o Centro (27%) e Madeira (24%). Em Lisboa e Vale do Tejo a percentagem é de 21%, no Norte é de 20%, enquanto no Algarve desce para 18% e nos Açores cifra-se em 16%.A hierarquia repete-se na vacinação completa, com o Alentejo a contar já com 12%, o Centro com 11% e a Madeira com 9%. As restantes regiões contam todas com 7% da população com a vacinação completa.