Mais de metade dos portugueses acima dos 80 anos já levaram 1.ª dose da vacina

Mais de metade da população com 80 ou mais anos de Portugal Continental já recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19, indica esta terça-feira a Direção-Geral de Saúde (DGS) no relatório semanal de vacinação.No total são já 349.269 os idosos acima dos 80 anos a terem recebido a primeira dose, o que representa 53% desta população. A DGS dá conta que 104.011 das pessoas neste escalão etário, o equivalente a 16%, receberam a vacinação completa.Em termos totais, o relatório indica que até 14 de março foram administradas 827.902 primeiras doses e 341.034 segundas doses. No entanto, a informação divulgada hoje no site da DGS, que inclui os dados de segunda-feira, 15 de março, aponta para 849.464 primeiras doses e 343.722 segundas doses administradas, num total de 1.193.186 doses da vacina já injetadas.A DGS indica ainda que, até 14 de março, foram recebidas 1.468.929 doses da vacina, das quais 86%, ou seja, 1.264.093 já foram distribuídas.Por regiões, o Alentejo conta com 13% da população a já ter recebido a primeira dose, seguindo-se o Centro (12%), o Norte e o Algarve, ambos com 8%, e Lisboa e Vale do Tejo, com 7%.