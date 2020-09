Mapa: Ainda há 26 concelhos livres de covid-19. Veja o seu

Numa altura em que Portugal enfrenta já uma segunda vaga de covid-19, ainda há concelhos em Portugal que não foram afetados pela pandemia (ou pelo menos registam no máximo dois casos).

Tendo em conta os dados revelados pela Direção Geral de Saúde esta segunda-feira, são agora 282 os concelhos que registam pelo menos três casos de covid-19. A distribuição geográfica municipal dos casos de covid-19 só é atualizada às segundas-feiras e, por razões de confidencialidade, não constam os concelhos com menos de três casos confirmados.

Leia Também Covid-19: Vírus entrou em Portugal no norte e centro vindo da Lombardia

No espaço de uma semana o número de concelhos com casos passou de 278 para 282, juntando-se à lista Boticas, Vila Nova de Paiva, Marvão e Avis. Ainda assim, a lista de concelhos "livres" de covid-19 ainda é numerosa. São 26, estando 18 localizados no continente, sete nos Açores e um na Madeira.

Leia Também Casos ativos de covid-19 atingem recorde em Portugal após mais 425 infeções e 4 óbitos

Olhando para o mapa, é percetível que os concelhos sem covid estão todos localizados no interior do país, sendo que Castanheira de Pera é o mais perto do litoral Atlântico e Alcoutim o mais próximo do litoral Mediterrâneo.

Muitos dos concelhos sem casos estão isolados, sendo a exceção seis municípios do alto Alentejo.

No polo oposto estão os municípios mais populosos do país. Na última semana Lisboa somou 467 novos casos e superou os 6.500, seguindo-se Sintra com mais 339. Loures e Amadora superaram os 3 mil casos acumulados desde o início da pandemia e Cascais juntou-se ao lote de municípios com mais de dois mil casos (agora são sete).

Na última semana foram 15 os concelhos que adicionaram mais de 50 casos. 79 acrescentaram mais de 10.

Portugal tem agora mais de 74 mil casos confirmados, de acordo com os dados revelados pela DGS esta segunda-feira.