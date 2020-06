Lisboa, Loures, Odivelas, Amadora e Sintra e foram determinadas restrições específicas para algumas freguesias nestes municípios, nomeadamente nos horários dos estabelecimentos comerciais e no limite aos ajuntamentos de pessoas.As restrições aplicam-se à totalidade dos concelhos da Amadora e de Odivelas, enquanto em Lisboa, Loures e Sintra irão vigorar nas freguesias com maior número de casos.Mais a sul, também houve um aumento de oito casos em Reguengos de Monsaraz, onde surgiu um surto num lar de idosos. Este município alentejano viu o número de casos passar de sete para 32 no espaço de três dias.No Algarve, Lagos, onde uma festa ilegal provocou um surto, o número de residentes infetados ascende a 64, mais 10 do que na véspera. Desde o início do surto com origem na festa, o concelho registou 53 novos casos.Existem atualmente 57 concelhos com 100 ou mais casos confirmados.O número de municípios com pelo menos três casos - a DGS não identifica os concelhos com dois ou menos casos - ascende a 241, mais um do que no domingo, depois de serem reportados três infeções em Penamacor.