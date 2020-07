Mapa: Dois meses após o desconfinamento veja como está o seu concelho

Dois meses após o início do desconfinamento em Portugal, assinalado sábado, 4 de julho, o número de casos confirmados de covid-19 no país aumentou em 18.373 face a 3 de maio, o último dia antes do aliviar das restrições. A incidência da pandemia, medida pelo número de casos por milhar de habitantes, passou de 2,48 para 4,26 casos por mil habitantes.



Esta evolução, contudo, não foi homogénea no território nacional. No Norte, a região mais atingida nos primeiros dois meses da pandemia, registou, desde 3 de maio, 2.607 novos casos, passando de 4,23 para 4,96 casos por milhar de residentes.





E no caso da Área Metropolitana do Porto (AMP), a incidência subiu de 4,93 para 5,62 casos por mil pessoas. Em termos absolutos, esta região, que conta com cerca de 1,7 milhões de habitantes, registou mais 1.187 infeções. Entre os concelhos da AMP mais populosos e com mais casos, o Porto registou mais 156 infetados, Vila Nova de Gaia somou mais 260, enquanto Matosinhos contabilizou 143 novas ocorrências.Um cenário bem diferente é o vivido na Área Metropolitana de Lisboa (AML), que passou de 4.781 para 16.809 casos em dois meses.A AML, que conta com uma população de 2,86 milhões de pessoas, representa 27,8% dos residentes em Portugal mas regista agora 38,3% dos casos de covid-19.A 3 de maio, a incidência na Área Metropolitana da capital cifrava-se em 1,67 casos por milhar de habitantes, abaixo da média nacional de 2,48. Agora, o valor na AML situa-se em 5,87 casos por mil residentes, superando a média do país.A situação em alguns concelhos da AML levou, aliás, a que o Governo adotasse medidas específicas para a região da AML e outras ainda mais rigorosas para 19 freguesias em cinco municípios.Na autarquia "alfacinha" o número de casos aumentou em 2.078 desde o desconfinamento, levando a incidência a passar de 3,08 para 7,15 casos por mil habitantes. Mas foi em Sintra que se registaram mais infeções desde 3 de maio: 2.232. Isto levou o concelho, que tem quase 400 mil residentes, a alcançar os 7,28 casos por mil pessoas (era 1,58 casos por mil a 3 de maio).Ainda assim, existem concelhos da AML onde a incidência é superior. Na Amadora existem atualmente 9,67 casos por mil habitantes, enquanto em Loures esse valor é de 8,94 e em Odivelas cifra-se em 7,31. A 3 de maio, estes municípios apresentavam todos eles uma incidência inferior a dois casos por milhar de pessoas.O recente surto num lar de idosos levou o concelho alentejano de Reguengos de Monsaraz a tornar-se o município com maior incidência da pandemia. Com apenas 10 mil habitantes, os 132 casos reportados traduzem-se numa incidência de 13,18 casos por mil residentes. A 3 de maio, esse valor era de apenas 0,5 casos.Ainda acima do limiar de 10 casos por mil habitantes, ou seja 1% da população, encontram-se os concelhos de Ovar, com 12,72, e Vila Nova de Foz Côa, com 11,07.Se em Vila Nova de Foz Côa o número de casos manteve-se nos 72 desde o início do desconfinamento, em Ovar registaram-se mais 117 infetados.Existem 42 concelhos com uma incidência superior à média nacional, enquanto em 62 dos 308 municípios o número de casos é inferior a três, pelo que a Direção-Geral de Saúde (DGS) não identifica o concelho.A classificação por municípios realizada pela DGS é feita com alguma diferença temporal face aos dados por regiões e total nacional, ocorrendo ainda alguma correções pontuais aos casos reportados por concelho. Desta forma, a soma dos casos por concelho divulgados pela DGS é de 39.457, o que corresponde a 89,9% dos 43.897 casos reportados a 5 de julho.