O relatório de hoje mostra que Vila Nova de Gaia (1.425), Porto (1.266) e Gondomar (1.009) mantêm esta quarta-feira exatamente o mesmo número de infetados pelo novo coronavírus face ao que tinha sido reportado ontem.No caso do município do Porto percebe-se que há uma tendência de crescimento de novos casos positivos cada vez menor. Nas duas últimas semanas o ritmo de aumento de novos infetados foi de 14,9%, sendo que na última semana foi de apenas 6,7%.O mesmo se verifica no concelho de Gondomar, que contabiliza 1.009 infetados há três dias consecutivos, com os novos casos a crescerem ao longo da passa semana somente 4,5%.No topo da tabela continua o concelho de Lisboa, que entre os seis municípios mais atingidos pelo surto regista mesmo o maior nível de aumento de casos tanto na última semana (+12,4%) como nos últimos 15 dias (+39,2%).Tal como ontem, também esta quarta-feira o total de concelhos com pelo menos três infetados continua fixado em 222, o equivalente a 72% dos 308 municípios portugueses, assim como o número de concelhos com 100 ou mais casos confirmados, que persiste em 44 (14,3% do total de concelhos nacionais).Os dados hoje apresentados pela DGS mostram ainda que os óbitos causados pela Covid-19 aumentou em 15 óbitos para um total de 1.089 fatalidades . Trata-se de um maior número de mortes face às 11 ontem registadas.Quanto ao total de infetados, o número cresceu 1,87% para 26.182. Isto significa que entre ontem e hoje foram confirmados mais 480 novos casos positivos, o maior número de novos infetados desde 25 de abril.