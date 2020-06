Mapa: Lisboa, Loures e Sintra com quase metade dos novos casos de covid-19

Lisboa, Sintra e Loures totalizaram 198 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, o que corresponde a quase metade (47%) dos 421 novos infetados reportados esta terça-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).



O município de Sintra, com 86 novos casos, é responsável por uma em cada cinco das novas infeções pelo coronavírus. Já Lisboa, com mais 60 infetados, pesou mais de 14% na variação diária. Loures, por seu turno, registou 52 novos casos, ou 12,3% do crescimento diário.



Estes três concelhos da Área Metropolitana de Lisboa (AML) têm, em conjunto, 1,1 milhões de habitantes, o que corresponde a 10,8% da população portuguesa estimada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) em 2018. Contudo, os três municípios contabilizam 5.689 casos de covid-19, o que representa quase um em cada seis (16,1%) do total nacional.





Lisboa continua a ser, por larga margem, o concelho com mais infetados, que agora ascendem a 2.700. Segue-se Sintra, que contabiliza 1.701 infetados. Vila Nova de Gaia, com 1.592, é o terceiro município com mais ocorrências.