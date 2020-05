Já o número de concelhos com três ou mais infetados permanece fixado em 221 (71,75% do total) pelo quinto dia consecutivo.Depois do crescimento mais moderado observado nos últimos dias, Lisboa e as maiores cidades da região da capital registaram as maiores subidas de novos casos face a ontem.Lisboa passou de 1.737 casos positivos na segunda-feira para 1.791 nesta terça-feira, continuando assim a liderar destaca a tabela dos concelhos mais atingidos pelo surto do novo coronavírus.O concelho de Loures registou mais 29 casos para um total de 536, Odivelas contabiliza mais 24 casos (totaliza 301 infetados) e a Amadora apresenta mais 10 casos (total de 458).Os dados reportados pela DGS mostram ainda que o número de óbitos causados pela pandemia subiu para 1.163, mais 19 óbitos do que ontem . Quanto aos infetados, o número aumentou 0,85% para 27.913, evolução que representa mais 234 novos casos positivos de Covid-19.