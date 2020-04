Mapa: Um em cada seis novos casos foram em Guimarães

(Nota: Os dados deste mapa reportam a 17 de abril e foram anunciados pela DGS a 18 de abril. Contemplam só 84% do total de casos confirmados e não são incluídos os concelhos com menos de três casos confirmados. No mapa pode ver a evolução diária dos casos confirmados em todos os concelhos)

O relatório divulgado este sábado pela Direção Geral de Saúde (DGS) indica que são agora 212 os concelhos do país com pelo menos três casos confirmados de Covid-19, mais dois do que ontem e mais cinco do que na quinta-feira.

Já o número de concelhos com mais de 100 infetados manteve-se em 36 (11,7% do total).

Na lista dos municípios com mais casos, o Porto voltou a ultrapassar Lisboa e regista 1.040 casos, mais sete do que a capital. Também Vila Nova de Gaia passou a registar mais de um milhar de casos, contabilizando 1.005.



O concelho de Guimarães registou uma subida no número de casos de 40% em apenas 24 horas, tendo passado de 277 para 388. Isto significa que um em cada seis dos 663 novos casos foram registados no município vimarenense. Também Fafe apresentou uma forte subida - de 62,8% - passando de 35 para 57 casos.