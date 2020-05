O Presidente da República considera fundamental que os portugueses iniciem, com cautela, o regresso à normalidade e, nesse sentido, quis dar o exemplo com a visita à Torre de Belém. Marcelo apela ao turismo dentro de portas e exclui comentar apoio de socialistas à sua recandidatura.





Após destacar a forma como o país soube lidar com a primeira fase da maratona, Marcelo sublinha agora a importância de conferir "equilíbrio entre a reabertura da vida económica e social e as precauções em termos de saúde". No entender do Presidente, a primeira etapa da maratona ("primeiros 5 km"), que corresponde ao confinamento, "correu bem", contudo agora é preciso apoiar a retoma económica."Agora é preciso fazer visitas aos museus e aos monumentos e é isso que vai ser testado nas próximas duas semanas", disse sem esquecer também a reabertura dos restaurantes."Os portugueses têm de sentir confiança nos passos que dão e todos nós temos de contribuir para essa confiança para que a economia, e nela o turismo interno é muito importante, possa dar um salto durante este verão", acrescentou garantindo que fará o seu melhor para "demonstrar aos portugueses que não é perigoso", desde que com "passos cuidadosos".Após destacar a forma como o país soube lidar com a primeira fase da maratona, Marcelo sublinha agora a importância de conferir "equilíbrio entre a reabertura da vida económica e social e as precauções em termos de saúde".

"Abertura sim, mas abertura com cuidado". É esta a mensagem que Marcelo Rebelo de Sousa quer transmitir no arranque da segunda fase do desconfinamento gradual. O Presidente da República visitou, ao início desta tarde, a Torre de Belém para salientar a importância de regressar paulatinamente à normalidade possível e apelar aos portugueses para que não se fechem em casa e para fazerem turismo em Portugal.Recordando que tal como referiu o primeiro-ministro estamos a correr uma "maratona" que apenas "termina em 2022", Marcelo notou que nesta corrida agora é também o momento de regressar "com pequenos passos a uma normalização da vida social".