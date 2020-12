Marcelo confirma estado de emergência até 7 de janeiro com "alívio" no Natal

Leia Também Marcelo indica já estado de emergência até 7 de janeiro

O Presidente da República confirmou esta sexta-feira que a renovação do estado de emergência até 23 de dezembro tem já implícita nova renovação até 7 de janeiro. Marcelo Rebelo de Sousa preconiza um alívio das medidas no Natal mas com precauções.Numa declaração ao país a partir do Palácio de Belém, o chefe de Estado enunciou as razões que levam a que tenha decidido renovar o estado de emergência, salientando "os sinais positivos" na evolução da pandemia, mas advertindo que o nível de infeções é ainda "demasiado elevado", bem como o número de óbitos, e continua a exercer pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde.Marcelo alertou também para o "calendário prolongado no tempo" para que as vacinas anunciadas cheguem a todos os portugueses e deixou um aviso para que os portugueses não "entrem em facilitismos" e não "criem expectativas excessivas que depois darão lugar a desilusões".Vincando que a Constituição será escrupulosamente cumprida, o Presidente indicou que após os contactos com os partidos e Governo ficou já definido que será necessário renovar o estado de emergência por outras duas semanas, até 7 de janeiro.No entanto, ressalvou, "antes do dia 23" serão cumpridos todos os passos previstos para a renovação do estado de emergência, indicando ainda que, nessa data, será "verificada a evolução da pandemia"."Esta perspetiva, a concretizar pelo Governo, permitirá a todos os portugueses saber com o que contar no Natal e no fim do ano", sublinhou.Sobre a época natalícia, Marcelo "levantou o véu" quanto a um alívio das restrições. "A procura de um regime menos intenso no Natal, a verificar-se, destinar-se-á a um convívio das famílias", disse, advertindo que se terá de "evitar simultaneamente um novo aumento de casos nas primeiras semanas de janeiro".E, para isso, frisou, será necessário da parte dos portugueses um grande rigor nos encontros familiares para que essa "possivel exceção seja bem entendida e bem vivida no Natal".O primeiro-ministro anunciará este sábado à tarde as medidas a aplicar no novo estado de emergência, podendo revelar já as eventuais condições específicas no Natal e, possivelmente, no Ano Novo. António Costa deverá também revelar a lista atualizada de concelhos classificados pelos quatro escalões de risco de pandemia, bem como as medidas que se aplicarão em cada escalão.