Marcelo "inclinado" a declarar estado de emergência "muito diferente e limitado"

O Presidente da República diz estar inclinado a aceitar o pedido do Governo para que seja declarado o estado de emergência. A declaração foi feita durante uma entrevista à RTP1."O que está a ser ponderado em termos de Estado de Emergência é muito diferente, no sentido de muito limitado, de efeitos sobretudo preventivos e não muito extenso apontando para o confinamento total ou quase total", frisou Marcelo Rebelo de Sousa.Quanto à posição dos partidos, o chefe de Estado disse que a solução conta com o apoio de "uma maioria clara, uma maioria que representa mais de dois terços".Marcelo Rebelo de Sousa começou por fazer um retrato da evolução da pandemia da covid-19 em Portugal, durante a entrevista, reconhecendo que houve um problema com os casos de infeção em Lisboa: "O caso de Lisboa acabou por polarizar a atenção das autoridades sanitárias até ao fim do verão", admitiu o chefe de Estado e das Forças Armadas, aludindo às infeções de SARS-Cov-2 que não passaram despercebidas às autoridades durante muito tempo, criando a ilusão de que estava "tudo controlado".O Presidente da República acredita que esses casos não identificados terão precipitado o agravamento da situação epiemiológica em Portugal, até porque "se esperava que a segunda vaga aparecesse entre o Outono e o Inverno".Por estas razões, Marcelo Rebelo de Sousa diz-se inclinado a aceitar o pedido do Governo para que seja declarado o estado de emergência. "O clima social aconselha que isto seja adotado" revela.O Presidente da República equaciona também dotar o Governo dos instrumentos jurídicos necessários para implementar novas medidas contra a pandemia, bem como facilitar uma possível requisitação dos recursos dos hospitais privados."Penso que a capacidade global do Serviço Nacional de Saúde com o contributo dos privados permite fazer frente àquilo que é a evolução previsível da pandemia."No entanto, frisa que um eventual novo estado de emergência será diferente do vivido nos meses de março e abril, uma vez que "a sociedade não é a mesma. Está em larga medida fatigada, lassa"."A sociedade aderiu voluntariamente ao primeiro confinamento", explica Marcelo Rebelo de Sousa, destacando que agora "a sociedade está preocupada com salários e desemprego".Questionado sobre o porquê do Governo não se ter preparado mais atempadamente para esta vaga, o Presidente da República refere os problemas constantes colocados pela pandemia que impediram um planeamento melhor. "A pandemia nunca parou. Os problemas levantavam-se todos os dias. Quando, por exemplo, parecia que a pior fase da pandemia tinha passado, começaram os lares. Quem é que pode planear quando os problemas estavam a surgir todos os dias. Planeava-se, mas no dia seguinte já estavam ultrapassados."Para o chefe de Estado, só a "resistência dos portugueses" impediu que o pior tivesse acontecido. Contudo, essa resiliência parece estar a esgotar-se, admite o próprio Presidente da República, reconhecendo o cansaço da sociedade. "Eu percebo as críticas e as angústias dos portugueses. Apontam erros, zigue-zagues."Marcelo Rebelo de Sousa compreende que algumas medidas do Executivo pareçam contraditórias - como no caso das exceções às deslocações entre concelhos, este fim-de-semana, nomeadamente para assistir a espetáculos culturais - mas tal deve-se ao aparecimento de uma crise económica e social: "as medidas passaram a ter de ser calibradas", esclarece o antigo professor de Direito.Ainda assim, admite que a comunicação é "um ponto onde não estivemos bem". Abordando concretamente as conferências de imprensa das autoridades sanitárias, o Presidente da República deixa elogios aos participantes, admitindo que após tanta repetição "aquilo cansa".Questionado sobre o caso da Eslováquia, cujo Governo decidiu diagnosticar toda a população através de testes rápidos, o Presidente da República considera ser uma boa ideia.Marcelo Rebelo de Sousa revela também que tem estado a manter contacto com outros chefes de Estado para perceber quais as medidas que estão a ter mais efeito contra a pandemia, mas que neste momento não sabe "o que se passa nesses países, porque já nenhum país pode dar lições", dada a abrangência da segunda vaga na Europa.(Notícia atualizada às 22h45)