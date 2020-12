Marcelo indica já estado de emergência até 7 de janeiro

Marcelo Rebelo de Sousa já avançou com o pedido de renovação do estado de emergência, que vai vigorar entre as 00h00 do dia 9 de dezembro e as 23h59 do dia 23 de dezembro.A proposta de Decreto Presidencial será votada no Parlamento na manhã de sexta-feira.

Na introdução ao decreto, o Presidente da República indica "é previsível que esta renovação se tenha de estender pelo menos por um período até 7 de janeiro, permitindo desde já ao Governo prever e anunciar as medidas a tomar durante os períodos de Natal e Ano Novo".Assim, acrescenta, "tal implicará novo Decreto presidencial, precedido de parecer do Governo e de autorização da Assembleia da República, já dentro de alguns dias".O atual Decreto Presidencial é em tudo idêntico ao que enquadra o atual estado de emergência e que prevê, entre outras medidas, a imposição de recolher obrigatório em concelhos com maior nível de risco, o confinamento compulsivo de pessoas portadoras do vírus SARS-CoV-2, ou em vigilância ativa, bem como determinar o encerramento de lojas ou empresas.Continua também a ser concedida ao Governo a possibilidade de travar a saída de trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde (SNS).Após a aprovação do decreto no Parlamento esta sexta-feira - PS e PSD já indicaram que votarão favoravelmente, enquanto CDS e PAN irão abster-se, podendo o BE também o fazer -, o Governo aprovará, em Conselho de Ministros, o decreto que regula o estado de emergência. As medidas em concreto serão anunciadas sábado pelo primeiro-ministro, devendo também ser atualizada a lista de concelhos por escalão de risco.