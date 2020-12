Marcelo questiona especialistas sobre percentagem de imunidade da população portuguesa

O Presidente da República pediu aos especialistas para esclarecerem porque é que dois estudos de fontes diferentes apontam para grandes disparidades no grau de imunidade da população portuguesa à covid-19.Marcelo Rebelo de Sousa referiu-se ao estudo da Direção-Geral de Saúde, que sugere que 4% a 5% dos portugueses estejam imunes à doença, e comparou-o com o estudo do professor Henrique de Barros, cujas projeções estimam que entre 15% a 20% da população já esteja imunizada. "Portanto, temos aqui uma dúvida. Os estudos do professor Henrique de Barros são muito [a região] norte, são muito específicos", refletiu o Presidente da República.A intervenção do chefe de Estado na reunião do Infarmed, esta quinta-feira, foi acompanhada também por uma pergunta aos especialistas sobre o período de festas que se avizinha. "Como é que veem a questão, nomeadamente em períodos como o Natal ou a passagem de ano, da mobilização ou da deslocação das pessoas?", questionou Marcelo. "Pode ser um fator relevante, não será relevante?"Recorde-se que o primeiro-ministro afirmou recentemente, numa entrevista ao Observador, que a "passagem de ano vai ter todas as restrições" e que o Natal, embora possa ter algum alívio em termos de medidas, não ser celebrado como habitualmente.