O facto de o Orçamento do Estado para 2021 ter sido aprovado na generalidade com mais votos contra do que a favor (a razão tem a ver com as ausências da votação e com a contabilização dos votos por bancada e não de forma nominal) faz com que muitos analistas receiem uma crise política nos próximos tempos, incluindo durante as votações na especialidade e na votação final global.Marcelo Rebelo de Sousa apela assim à união na Assembleia da República. "Temos uma pandemia que está, em termos de números de infetados, a conhecer um agravamento; temos uma situação económica e social que só se vai agravar em função da pandemia. Vamos juntar uma crise política a isto? Os portugueses percebem?", questionou o chefe de Estado e das Forças Armadas durante a entrevista à RTP1, na noite desta segunda-feira.Para o Presidente da República, seria importante que "não se juntassem três crises" uma vez que "tornam a capacidade do governo responder à pandemia pior".Embora reconheça que os opositores de António Costa possam regozijar-se perante uma crise política, Marcelo Rebelo de Sousa deixa claro que o "Governo não cai". O Presidente da República, diz Marcelo, "não tem o poder de dissolução do Governo" quando faltam menos de seis meses para o fim do seu mandato. Além disso, "a seguir há a presidência da União Europeia" e Marcelo Rebelo de Sousa quer que seja o atual Governo a supervisionar esse período.Apesar de rejeitar que os portugueses possam ter de ir às urnas escolher um novo Governo nos próximos tempos, Marcelo admite que a "normalidade democrática passa por haver eleições". Por essa razão, as eleições presidenciais previstas para o final de janeiro do próximo ano, deverão decorrer com a maior normalidade possível."Correu muito bem nos Açores", aponta o Presidente da República, aludindo às eleições da região autónoma que decorreram no dia 25 de outubro.Sobre a possibilidade de se voltar a candidatar, Marcelo Rebelo de Sousa recusa abrir o jogo. "É uma decisão que será tomada em tempo oportuno", afirma. Por agora, a prioridade é a pandemia. "Eu vou pensar naquilo que interessa aos portugueses: a pandemia; o estado de emergência, sim, não, como?".O Presidente da República admite no entanto estar a observar "com atenção as eleições [noutros países] em tempos de pandemia". A conclusão a que Marcelo chegou é a de que o SARS-Cov-2 tem sido prejudicial para quem estava em posições de poder quando foi pela primeira vez confrontado com a pandemia. "Mas quem é eleito é para ser punido por aquilo que corre mal, não é só para ser louvado. Mesmo o Churchill que ganhou a guerra foi corrido a seguir", reflete, fazendo ainda referência ao destino de Pedro Passos Coelho, depois de ter governado Portugal durante a crise financeira e a troika."Eu tinha prometido a mim mesmo que só falava de pandemia hoje, mas conseguiu fazer aí umas fintas", atirou Marcelo Rebelo de Sousa ao entrevistador, depois da conversa incidir sobre as eleições presidenciais e antes de avançar para o processo de Tancos, cujo julgamento teve início esta segunda-feira."Fico feliz por terem avançado nos últimos anos processos que estavam encalhados" como a Operação Marquês, o processo BES ou o processo Tancos, analisa o Presidente da República, numa altura em que o seu atual mandato está quase a terminar."Não tenho dúvida nenhuma que em todos estes processos a culpa não morrerá solteira."