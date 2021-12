Marta Temido avisa que Portugal deve registar 37 mil casos diários em janeiro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Leia Também Portugal regista recorde de 17.172 novos casos de covid e 19 mortes

A ministra da Saúde, Marta Temido, avisou esta terça-feira que Portugal deverá atingir 37 mil novos casos diários de covid-19 na primeira semana de janeiro.Em declarações à SIC Notícias, Marta Temido indicou que o número está "em linha com as expectativas" que o ministério dispunha, apesar de se verificar uma "ligeira aceleração". "Era o impacto previsível da variante Ómicron com um arranha-céus, uma parede de casos", comparou a governante.Portugal registou esta terça-feira 17 mil novos casos de covid-19, um novo máximo nacional desde o início da pandemia.