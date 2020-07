Marta Temido contraria ministro: "Não vejo motivo" para alterar lotação dos transportes

Depois de o ministro das Infraestruturas ter considerado a retirada de limites de lotação nos transportes públicos, a ministra da Saúde recuou. Para Marta Temido, os transportes contribuem para o aumento do risco de transmissão do novo coronavírus em espaços fechados."O transporte é definido como um espaço fechado de difícil arejamento, e por isso suscita a maior preocupação. Neste momento, não vejo motivo para podermos alterar o que estado a ser definido. Há vários estudos que apontam para a não causalidade direta entre transportes e a transmissão da infeção, porque é muito difícil identificar a causalidade direta. As pessoas têm outros fatores de exposição ao risco, é difícil isolar e identificar causalidade", explicou Marta Temido.A ministra reforçou que é preciso reduzir os casos e por isso se exige a maior das cautelas em quaisquer alternativas.Sobre o uso obrigatório de máscaras, Marta Temido frisou que ao longo do combate contra a pandemia os portugueses demonstraram a capacidade de adaptação, resiliência e cumprimento das regras. "Não houve necessidade de autoritarismos ou imposições mais forçadas", afirmou.