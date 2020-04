A governante notou que, "com esforço de todos, está a ser possível trazer o número de novos casos para níveis aos quais o Serviço Nacional de Saúde [SNS] tem conseguido responder", mas "o risco de recrudescimento mantém-se". Sobre o "desconfinamento", que o primeiro-ministro pretende anunciar a 30 de abril, Marta Temido sublinhou que "exige muita ponderação, o controlo do risco de recrudescimento e tem de ser equilibrado com a necessidade de retomar alguma normalidade".

Portugal regista hoje 687 mortos associados à covid-19, mais 30 do que na sexta-feira, e 19.685 infetados (mais 663), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).



Comparando com os dados de sexta-feira, em que se registavam 657 mortos, hoje constatou-se um aumento de 4,6%.



Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, os dados da DGS revelam que há mais 663 casos do que na sexta-feira, representando uma subida de 3,5%.



A região Norte é a que regista o maior número de mortos (393), seguida pelo Centro (157), pela região de Lisboa e Vale Tejo (124), do Algarve (9) dos Açores (4), adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sexta-feira.

Portugal regista hoje 687 mortos associados à covid-19, mais 30 do que na sexta-feira, e 19.685 infetados (mais 663), indica o boletim epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS).Comparando com os dados de sexta-feira, em que se registavam 657 mortos, hoje constatou-se um aumento de 4,6%.Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus, os dados da DGS revelam que há mais 663 casos do que na sexta-feira, representando uma subida de 3,5%.A região Norte é a que regista o maior número de mortos (393), seguida pelo Centro (157), pela região de Lisboa e Vale Tejo (124), do Algarve (9) dos Açores (4), adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sexta-feira.

A ministra da Saúde alertou este sábado que "erradicar a covid-19 não parece possível no curto e médio prazo" pelo que o país deve preparar-se para a possibilidade de "alternar períodos de maior contenção com fases de maior alívio"."Isso terá de ser feito não porque nos enganámos na estratégia ou porque erramos, mas porque essa alternância, essa adaptação constante de comportamentos poderá mesmo ser o melhor caminho possível para todos", frisou a ministra da Saúde, Marta Temido, na conferência de imprensa diária sobre a pandemia no país.