Merkel diz que todos os alemães estarão vacinados até ao final do verão

Hoje, Merkel realizou um conjunto de reuniões por videoconferência para medir o pulso ao processo das estratégias da vacinação alemã e europeia e tentar baixar o tom das críticas de que Berlim e Bruxelas vêm sendo alvo.

A chanceler alemã conversou com líderes de farmacêuticas, líderes dos estados federados germânicos e ainda com elementos da Comissão Europeia para tentar acelerar procedimentos e garantir maior celeridade na vacinação em curso no Velho Continente.



A presidente do órgão executivo da União Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou este domingo que a AstraZeneca vai entregar 9 milhões de doses adicionais de vacinas contra a covid-19 ainda durante o primeiro trimestre deste ano.

A chanceler alemã Angela Merkel disse que todos os cidadãos alemães estarão vacinados até ao final deste verão, uma vez que é a melhor forma de acabar com a pandemia."Até o final do verão, teremos oferecido uma vacina a todos os alemães", disse Angela Merkel, garantindo que terá doses de vacinas para a toda a população até ao prazo estimado.Merkel acrescentou que, embora as novas variantes do coronavírus sejam um grande motivo de preocupação, as vacinas podem ser adaptadas de forma relativamente rápida para proteger as pessoas das mais recentes mutações.