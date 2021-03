Merkel e Macron em negociações com Putin para utilização da vacina russa na Europa

Angela Merkel, chanceler alemã, e Emmanuel Macron, presidente francês, discutiram com Vladimir Putin a possibilidade de se vir a utilizar na Europa a vacina russa Sputnik V. A informação foi avançada num comunicado de Moscovo, citado pelo jornal britânico The Guardian De acordo com o comunicado do Kremlin, um dos temas em discussão foi a possibilidade de a vacina russa vir a ser produzida nas fábricas da União Europeia. Não adianta, contudo, quem levantou esta questão durante o encontro entre os três líderes.

A vacinação na Europa tem sofrido atrasos devido à falta de doses. No entanto, espera-se que isto seja compensado a partir do próximo mês. São esperadas mais de 300 milhões de vacinas da Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson e AstraZeneca em abril, maio e junho, adianta o jornal.



Na semana passada, o governo alemão confirmou que estaria disponível para usar a vacina russa, se e quando fosse aprovada pelas autoridades europeias. Angela Merkel chegou mesmo a referir que a Alemanha "deveria usar qualquer vacina que tenha sido aprovada" pela Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla em inglês), enquanto o Ministério da Saúde da Alemanha adiantou que "todas as vacinas são bem-vindas" se forem aprovadas pela EMA.